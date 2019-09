Caorso, derubati i volontari Pro loco

CAORSO (8 settembre 2019) - É a metà fra il furto e l’atto vandalico, con conseguente rabbia e amarezza per i volontari, l’episodio che all’alba di ieri ha colpito la Pro loco impegnata nell’organizzazione della tradizionale sagra settembrina: qualcuno ha infranto i vetri e forzato gli ingressi dei container adibiti a cassa degli stand gastronomici e banco bar. Sono situati all’ingresso della rocca municipale, e dunque in pieno centro storico dove tra l’altro le auto non arrivano da venerdì per effetto della viabilità modificata. A sporgere denuncia alla locale caserma dei carabinieri è stata la presidentessa del sodalizio, Lella Lugli, che non ha però ancora quantificato l’ammontare del presunto furto: probabilmente chi è entrato ha preso bibite e bottiglie, forse anche qualche pezzo di torta. Non contanti, perché ogni sera dopo la chiusura vengono rimossi dalle casse.

