Sindaco, insegnanti, genitori e alunni fanno la scuola più bella

BONEMERSE (8 settembre 2019) - Volontari, genitori, sindaco e insegnati al lavoro per rendere la scuola più bella. Martedì, al suono della prima campanella, gli alunni delle elementari inizieranno le lezioni in ambienti accoglienti e originali. «Un bel lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune» sono queste le parole del sindaco Luca Ferrarini dopo i lavori di tinteggiatura avvenuti presso la scuola primaria Sette fratelli Cervi. L’intervento è stato eseguito da volontari, genitori e insegnanti, che si sono alternati durante quattro fine settimana. I lavori hanno interessato le aule, i corridoi e parte del salone che necessitavano di rifiniture e tinteggiatura da anni. Anche il nuovo primo cittadino, si è unito al team partecipando ai lavori che si svolgevano alla domenica.

