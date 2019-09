Dal palazzo cadono calcinacci, vigili del fuoco in azione

CREMONA (7 settembre 2019) - A segnalare il crollo alla polizia locale sono stati prima alcuni passanti e subito dopo alcuni residenti: sono caduti calcinacci, stamattina, dal palazzo disabitato ex sede dei sottufficiali dell’esercito di stanza a Cremona, all’angolo tra via Rocchetta e via Chiara Novella. Ad intervenire, raccolta la richiesta degli agenti della Municipale, sono stati i vigili del fuoco, che con un intervento di routine, utilizzando l’autoscala, hanno raggiunto e messo in sicurezza il cornicione danneggiato. Transennata l’area sottostante è stata transennata.

