Scontro in A21, tre feriti e disagi al traffico

PERSICO DOSIMO (6 settembre 2019) - Incidente in A21 attorno alle 15 all’altezza di Persico Dosimo, sulla corsia sud, in direzione Piacenza. Sono state coinvolte due auto, nello scontro sono rimaste ferite tre persone, non gravemente. Ma il traffico autostradale è rimasto bloccato o rallentato per quasi due ore. Lunghe le code, e le telefonate o le verifiche sui social per «sapere cosa è successo» della gente in coda sull’autostrada. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polstrada, che hanno regolato il traffico ed eseguiti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Qualche ora dopo sul ponte autostradale sul Po un altro incidente, ma senza feriti. Anche in questo caso problemi alla viabilità, ma il tutto si è risolto in pochi minuti.

