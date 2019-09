Lo Sbaracco, un weekend a caccia dell'affare

CREMONA (6 settembre 2019) - Chiusa una stagione dei saldi poco soddisfacente, il commercio che cerca l’ultima boccata d’ossigeno della stagione estiva si affida domani e domenica ad una iniziativa tradizionale: Lo Sbaracco. Come sempre organizzato da Confcommercio e Botteghe, con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale e del Duc, Lo Sbaracco 2019 avrà una grande novità: lo ‘Sbaracco by night’, con i negozi aperti anche domani sera fino alle 23. Un format ampliato, pensato per catturare l’interesse di un pubblico ancora più ampio di quello delle precedenti edizioni.

Per il resto, la formula dell’evento ricalca quella ormai collaudata: come di tradizione le aziende che aderiscono allo Sbaracco potranno esporre la loro merce anche all’esterno dei negozi, ampliando ulteriormente l’offerta ai loro clienti. E a rendere ancora più vantaggioso lo shopping ci sarà un coupon di buoni da spendere successivamente (ogni negozio sceglierà percentuali e scadenza delle promozioni) riservato a chi farà acquisti durante lo Sbaracco. Non mancano occasioni di divertimento con la musica degli Atomic Jokers in largo Boccaccino e la presenza dei dj (ormai diventati colonna sonora di tutte le iniziative di Botteghe e Confcommercio) in piazza Pace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO