Hobby per la fotografia ma senza scattarle

CASTELVETRO PIACENTINO (7 settembre 2019) - Non chiedetegli di scattare una foto perché assicura di essere «completamente negato», ma se volete scoprire come si sono evolute tecniche e strumenti lui è la persona giusta: Fausto Maccagnoni, pensionato con un passato lavorativo all’Ocrim, la passione per i viaggi e gli oggetti antichi, ha una collezione davvero unica sulla storia della fotografia. Comprende pezzi davvero rari, come un’antico modello di macchina a soffietto datata 1860 o una lanterna magica sempre di fine ‘800, e rigorosamente funzionanti.

