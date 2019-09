Sei figli minorenni soli in casa, denunciata madre 34enne

PIZZIGHETTONE (6 settembre 2019) - Ha lasciato i suoi sei figli - rispettivamente di 16, 15, 13, 11, 9 e 6 anni - soli in casa per due giorni senza alimenti e in condizioni igieniche sanitarie precarie. Grazie alla segnalazione da parte del responsabile dei servizi sociali di Pizzighettone, i carabinieri intervenivano presso l'abitazione insieme ai servizi sociali; da parte del Comune è scattato immediatamente il provvedimento che ha permesso di collocare i sei figli minori in una struttura protetta. Per la madre, una casalinga 34enne nativa dell'Ecuador è scattata la denuncia per i reati di abbandono di minori e intervento della pubblica autorità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO