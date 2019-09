Ruba due jeans e una maglietta, denunciata 15enne

CREMONA (6 settembre 2019) - E' entrata in un negozio di abbigliamento del centro commerciale CremonaPo e, pensando di non essere scoperta e dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, ha infilato due paia di jeans e una maglietta (per un valore complessivo di 70 euro) nel proprio zaino. Mentre stava oltrepassando le casse per uscire dal punto vendita, una studentessa 15enne è stata bloccata dagli addetti alla sicurezza; in attesa dell’arrivo dei carabinieri, la giovane abbandonava lo zaino contenente la refurtiva e si dileguava fuggendo a piedi. I successivi accertamenti, anche mediante le immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza presenti, permettevano l’identificazione della 15enne che è stata denunciata per il reato difurto aggravato in concorso interno esercizio commerciale.

