Aperto regolarmente l’anno scolastico per i bambini di San Felice

CREMONA (6 settembre 2019) - Primo giorno di scuola per gli alunni delle sezioni mezzani e grandi della scuola infanzia statale di San Felice nella struttura dell'ex Centro gioco di Palazzo Duemiglia. E’ in questi spazi infatti, appositamente riqualificati, che hanno trovato collocazione temporanea gli allievi della scuola di San Felice, primo immobile che sarà interessato dall’ampio intervento di riqualificazione che avverrà nel quartiere. Ad accogliere i bambini in questa nuova sede la dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Cremona Tre, Laura Rossi, e le maestre che hanno invitato per l’occasione l’assessore all’Istruzione Maura Ruggeri. Affiancata dalla responsabile Servizio Politiche Educative Silvia Bardelli, l’assessore Ruggeri, salutando le insegnanti, i bambini e i genitori che hanno accompagnato i loro figli, dando il benvenuto nella sede provvisoria, ha colto l'occasione per ringraziare vivamente la Dirigente e le maestre che si sono prodigate moltissimo per predisporre gli arredi ed il materiale e per organizzare il lavoro in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico. Laura Rossi ha sottolineato il valore della collaborazione con l'Amministrazione Comunale rispetto ad una progettualità che coinvolgerà il Comprensivo per quanto riguarda in particolare il futuro della nuova Scuola dell'Infanzia di San Felice.

L'assessore Ruggeri ha sottolineato inoltre l’impegno profuso dal vice sindaco Andrea Virgilio e dai tecnici Servizio Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Straordinaria Edilizia Scolastica del Comune per la sistemazione e l'allestimento dei locali, fatta a tempo record, ma che sono stati resi davvero accoglienti e vivaci per ospitare in modo adeguato i piccoli ospiti. Apprezzamento condiviso dal personale della scuole e dai genitori.

Nell’ambito dell’intervento al quartiere San Felice, per il quale il Comune ha ottenuto un contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Bando Periferie, tra i diversi interventi è prevista la costruzione della nuova scuola materna previa demolizione dell’esistente. Durante questa fase, per assicurare la regolare prosecuzione delle attività didattiche per l’anno scolastico 2019/2020, dopo aver analizzato le diverse possibilità, è stata individuata quale sede temporanea per ospitare la scuola per l’infanzia una porzione del complesso Duemiglia. Sono stati pertanto eseguiti gli adeguamenti normativi ed impiantistici necessari per la nuova destinazione, nonché la tinteggiatura delle pareti con colori tali da rendere gli ambienti più gradevoli ed accoglienti. Gli spazi in dotazione alla scuola sono composti da un ampio giardino esterno, da aule per le attività didattiche, dalla sala mensa, dalla cucina, da un locale da utilizzare per il riposo e come palestra, oltre naturalmente che dai servizi igienici.

Terminate tutte le opere per adeguare la sede temporanea alla nuova destinazione e avvenuto il trasferimento degli alunni, saranno avviati i lavori per la demolizione della scuola di San Felice, la costruzione di quella nuova e la riqualificazione della palestra esistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO