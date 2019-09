Due bombe sul tetto, intervento dei Guastatori

CREMONA (6 settembre 2019) - Per adornare l’edificio in cui vive non trova di meglio che piazzare ai lati del tetto due granate. I carabinieri scoprono gli ordigni, lanciano l’allarme e in paese arriva l’esercito: tutto, infatti, viene risolto grazie all’intervento, immediato e risolutore, dei soldati del X Reggimento Col di Lana, i guastatori cremonesi.

È successo a Ceto, nel Bresciano. E ora rischia guai grossi, dal punto di vista giudiziario, l’operaio bresciano di 56 anni che per ‘abbellire’ il tetto della sua abitazione, dove tra l’altro abitano anche i suoi familiari, ha posizionato due granate di artiglieria da circa 70 centimetri. I carabinieri si sono accorti delle due granate sul tetto durante un servizio di controllo della zona.

