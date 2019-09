Diventare piloti di droni, decolla la scuola dell'Aeroclub

CREMONA (6 settembre 2019) - Un corso per diventare pilota di droni. È quello che verrà presentato domani mattina alle 11 all’Aeroclub di Cremona Migliaro, in via dell’Aeroporto dove è nata la scuola volo Apr (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), autorizzata dall’Enac, l’Ente nazionale aviazione civile. Il riconoscimento è stato possibile grazie all’impegno profuso nei mesi scorsi dai due soci dell’Aeroclub di Cremona Migliaro, Davide Spotti e Daniele Mazzeo, con il benestare del presidente dell’Aeroclub Angelo Castagna.

Alla presentazione dei corsi di domani mattina saranno presenti istruttori, esaminatori e piloti Apr di AirPower, in modo da poter fornire agli interessati tutte le informazioni in modo diretto e poter rispondere alle domande di rito. Per informazioni è possibile contattare Daniele Mazzeo al numero 331638985 oppure Davide Spotti al 3927195265. È anche possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@airpower.it.

