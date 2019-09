A Marzalengo un piccolo paradiso per tutti gli animali

CASTELVERDE (6 settembre 2019) - L’area verde dietro al cimitero di Marzalengo di proprietà comunale, ma curata da un gruppo di volontari, diventa un vero e proprio rifugio dove centinaia di animali trovano riparo, nidificano e si riproducono. Una zona in cui i volontari avevano messo a dimora 150 piante autoctone dopo aver inoltrato richiesta all’Ersaf (ente regionale per i servizi all’agricoltura e foreste) sia come Comune che come Avis, accanto ad altre 100 posizionate tre anni fa. E proprio uno di questi volontari, nonché presidente Avis della sezione locale Danio Milanesi ha immortalato alcuni animali che frequentano questa preziosa oasi verde.

