Pomeriggio di terrore, 75enne minacciata da uomo con taglierino

ROBECCO D'OGLIO (5 settembre 2019) - Attimi di terrore al cimitero: anziana del paese minacciata da un uomo armato di taglierino. Solo le urla della donna, una 75enne del paese, e il tempestivo intervento di una passante riescono a mettere in fuga il malvivente. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo volesse impossessarsi della catenina d’oro della donna. Ma non si esclude anche un’altra, agghiacciante, ipotesi: quella del tentativo di violenza sessuale. Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri, forze dell'ordine a cui si è subito rivolta l’anziana. Contattata telefonicamente, la famiglia della 75enne ha confermato l’episodio senza però rilasciare alcuna dichiarazione. E ora in paese, dove non si sta parlando d’altro, la preoccupazione resta alta. La tentata aggressione si è verificata nei giorni scorsi, di pomeriggio.

