Cascina Stella, domenica riapertura al pubblico

CASTELLEONE (5 settembre 2019) - Domenica 8 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 18, le strutture provinciali della Cascina Stella, che ospitano l'Ecomuseo del paesaggio padano, saranno nuovamente aperte al pubblico dopo la pausa estiva, dando inizio alle consuete iniziative divulgative della seconda domenica del mese. Come di consueto, per contribuire alla diffusione della conoscenza sulla ricchezza ambientale del nostro territorio, nelle sale della Cascina restano visitabili anche alcune mostre fotografiche che illustrano aspetti insoliti sulla natura del nostro territorio. Per chi lo desidera, si potrà anche approfondire gli argomenti trattatati con l'ausilio di esperti in materia.

Sarà anche possibile visitare il Bosco didattico, accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie, e passeggiare lungo i sentieri per osservare in maniera attenta ed approfondita l’ambiente che ci circonda.

