Ambiente, guerra alla plastica

CREMONA (5 settembre 2019) - Parte dai Comuni ma coinvolge anche scuole, associazioni, fondazioni, aziende e parrocchie la lotta serrata all’utilizzo della plastica: Cremona e il suo territorio, che ogni anno producono 25 mila tonnellate di rifiuti (5 mila nel solo capoluogo), iniziano davvero a pensare ad un futuro plastic free. Hanno non a caso aderito al piano le amministrazioni di Cremona e Crema e di altri paesi e si spendono in una crociata per l’ambiente sempre più convinta gli alunni delle scuole. E così, seguendo l’esempio di Padania Acque, che del contrasto all’utilizzo della plastica sta facendo una vera e propria crociata, iniziano ad essere messe al bando negli istituti scolastici piuttosto che negli oratori e alle feste le stoviglie e le bottigliette inquinanti.

