Incidente al passaggio a livello, Rfi: 'Anomalia riparata'

CASALBUTTANO (5 settembre 2019) - L’anomalia al passaggio a livello in località Graffignana è stata riparata. Negli ultimi due giorni all’attraversamento ferroviario vicino al santuario sono infatti stati visti nuovamente all’opera i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Addetti specializzati che venerdì mattina sono intervenuti a Casalbuttano dopo che una delle sbarre era stata abbattuta da un furgone in transito. Ma dopo l’ultimo sopralluogo da Rfi fanno sapere che: «È tutto risolto».

Venerdì scorso, tra le 6.25 e le 7.40, al passaggio a livello in territorio di Casalbuttano si sono verificati rallentamenti, con quattro treni della linea Cremona-Treviglio che hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti. Questo perché la sbarra in direzione Cremona è stata abbattuta da un mezzo in transito lungo la Quinzanese. Conducente del furgone che ha poi raccontato la sua versione dei fatti: «La sbarra del passaggio a livello è scesa all’improvviso e io non ho potuto fare nulla per evitarla in tempo».

