Scontro, auto ribaltata: paura per una 19enne e un 50enne

CASTELLEONE (4 settembre 2019) - Scontro fra due auto in via Castelmanzano, l'ennesimo dall'inizio dell'estate. Due le persone ferite, fortunatamente non in modo grave: una 19enne di Moscazzano e un 50enne di Crema, entrambi trasportati in ospedale. Sul posto due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco di Crema. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Castelleone.

