Via Dante, lavori avanti tutta: riaperto l’accesso a via Palestro

CREMONA (4 settembre 2019) - Proseguono a pieno ritmo i lavori per la riqualificazione viabilistica di via Dante finalizzati a migliorare l’accessibilità e la sosta presso il nodo di interscambio della stazione ferroviaria. Sono infatti terminate le principali opere sulla carreggiata sud di via Dante da via Palestro a via Peri: questo ha consentito di riaprire l’incrocio che permette la svolta verso viale Trento e Trieste, nonché ripristinare la possibilità di sosta per le attività commerciali. A breve termineranno anche gli interventi nel tratto di fronte al parcheggio delle ex tramvie in modo da agevolare l’ingresso e l’uscita dei bus urbani ed extraurbani. Si tratta di un passaggio importante anche in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico che vede l’afflusso degli studenti diretti verso gli istituti di via Palestro.

Il progetto di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto compreso tra il cavalcavia di via Cimitero e via Palestro (circa 300 metri) e del comparto terminale di via della Vecchia Dogana, è un primo tassello - qualora il reperimento delle risorse necessarie, anche attraverso la partecipazione a bandi lo consentirà - per intervenire su un comparto che necessita di una revisione. In ogni caso l’intervento in corso permetterà già di raggiungere la stazione più agevolmente, avere più possibilità di parcheggio, sistemare un primo tratto dell’assetto di via Dante, così da renderla più sicura per auto, ciclisti e pedoni, con un’attenzione particolare sia ai pendolari, sia agli studenti che ogni giorno transitano in questa zona.

