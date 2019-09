No plastica, l’oratorio in festa diventa ecologico

SOSPIRO (4 settembre 2019) - La festa dell’oratorio diventa plastic free. Bottigliette, piatti e bicchieri di plastica vengono messi al bando e sostituiti con stoviglie biodegradabili usa e getta e, l’acqua viene servita in bottiglie di vetro. È questa la sfida che i parroci don Federico Celini, don Umberto Zanaboni e i ragazzi dell’oratorio hanno deciso di affrontare in occasione della cena comunitaria che si terrà sabato sera, un primo segnale concreto per rispettare l’ambiente e non inquinare.

