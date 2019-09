Carte di credito clonate, anche il deputato Pizzetti tra le vittime

CREMONA (3 settembre 2019) - Per le vacanze, aveva già prenotato un viaggio in Vietnam e Cambogia. A mandargliele all’aria ci ha pensato la crisi di Governo firmata da Matteo Salvini. Costretto in quei giorni a restare Roma, intanto qualcuno in Irlanda gli ha clonato la carta di credito. «E’ la terza volta. Mi era già successo negli Usa ed in Spagna». Ed ogni volta, il dem Luciano Pizzetti, eletto deputato alle politiche del 2018, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni, era altrove. «Me ne sono accorto subito, perché hanno attivato gli allarmi». Oggi Pizzetti si è recato in questura per presentare denuncia.

