Ibis eremita atterra a Regona

PIZZIGHETTONE (3 settembre 2019) - Lunedì scorso si è conclusa la sesta e ultima migrazione guidata di 29 Ibis eremita (specie che sino a pochi anni fa risultava estinta da più di quattro secoli in Europa) e nei giorni scorsi un bellissimo esemplare è stato avvistato a Regona in località Cascina Vallate. É stato fotografato e filmato a debita distanza da un signore di Formigara, mentre zampettava vicino ad un canale di irrigazione alla ricerca di cibo, e segnalato anche da altre persone di passaggio. A confermare la tipologia di volatile sono stati diversi esperti e l’immagine stessa lascia pochi dubbi. Potrebbe trattarsi proprio di uno degli esemplari appena condotti nell’Oasi di Orbetello (Grosseto) dopo più di 1.800 km percorsi in 12 giorni, o in alternativa potrebbe essere uno degli esemplari che hanno raggiunto l’Italia negli anni scorsi nell’ambito del progetto sperimentale Life Ibis eremita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO