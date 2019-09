Castelvetro, nuovo furto: caccia alla banda dei pick up

CASTELVETRO (3 settembre 2019) - É caccia alla banda dei pick up, che in tre giorni ne ha rubati tre da altrettanti cortili di cascine agricole della Bassa Piacentina. Di cui due nella frazione San Pedretto. L’ultimo colpo è storia di ieri mattina, quando dalla frazione castelvetrese è appunto sparito un Ford Ranger, di colore bianco, che fra l’altro aveva caricata sul retro una cisterna azzurra per il trasporto di gasolio. Ad indagare sui fatti sono i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO