Schianto contro il muro del bar, caos e 69enne ferita

CASTELVETRO (3 settembre 2019) - Caos ieri mattina lungo l’ex statale Padana Inferiore, andata in tilt per un incidente poco prima del semaforo di Croce Santo Spirito. Verso le 9.30, probabilmente a causa di un malore, la 69enne G. M., residente in paese, ha perso il controllo della sua Lancia Y che, dopo una carambola al centro della carreggiata, si è schiantata contro il muro del bar K2 occupando infine entrambe le corsie di marcia. A quell’ora il tratto di strada era affollato di persone vista anche la vicinanza di edicola, tabaccheria e bar, di conseguenza è stata una fortuna che la vettura non abbia travolto pedoni. Neppure gli altri veicoli in transito sono stati coinvolti, perché i conducenti sono riusciti a frenare in tempo e ad evitare quindi l’impatto. Per i soccorsi sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza di Monticelli, che dopo le prime cure sul posto hanno trasportato la signora in ospedale a Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO