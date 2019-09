Invasione di rospi: animali utilissimi, indice di ambiente pulito

PERSICO DOSIMO (3 settembre 2019) - Quando la parola invasione può avere un’accezione positiva. Questa sarà ricordata come l’estate della pantera, dei cinghiali, delle volpi, dei lupi, ma anche di un piccolo anfibio chiamato bufotes viridis, ovvero del rospo. Perché nella zona di Persico Dosimo, soprattutto nelle frazioni Persichello e Persico ormai è diventata una abitudine incrociarli non solo in parchi e lungo le rive dei fossi, ma anche per le strade e nei giardini delle tante villette al calar del sole.

Un numero cresciuto in modo esponenziale in questa estate ma che non deve spaventare, anzi. La presenza del rospo smeraldino (bianco o marrone con chiazze di un verde accesissimo) è indice di un ambiente sano e con un basso indice di inquinamento. Non sono animali pericolosi e soprattutto sono protetti ed è buona cosa quindi lasciarli scorrazzare senza toccarli o catturarli. Fanno tane in buchi sotto terra e sono per altro utili per eliminare gli insetti (di cui sono ghiotti) come zanzare e farfalle.

