Finti addetti, due anziani derubati in via Giuseppina

CREMONA (2 settembre 2019) - Altra offensiva sul fronte furti e truffe porta a porta messi a segno da malviventi senza scrupoli che prendono di mira per lo più persone anziane. L’altro ieri, due uomini di circa 30 anni hanno contattato due anziani, in via Giuseppina, negli edifici vicini all’incrocio con viale Concordia, e messo a segno altrettanti furti, per fortuna con un bottino di scarsa entità (via poche decine di euro e due anelli). Per farsi aprire la porta, i due finti addetti hanno detto di essere lì per verificare le ultime bollette.

