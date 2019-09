Sagra dello scalogno, il richiamo dei sapori

CASTELVETRO (1 settembre 2019) - Un’ottima annata (50 ettari di raccolto) e un prodotto eccellente a prezzi buoni. Per lo scalogno piacentino il 2019 è stato più che positivo e, a giudicare dal successo della sagra che lo vede protagonista, cresce anche il gradimento fra i consumatori. La festa organizzata da Pro loco e Comune di Castelvetro da giovedì a oggi ha infatti fatto il boom di visitatori, con stand gastronomici presi d’assalto e piazza gremita in occasione degli spettacoli. Soddisfatto in primis il sindaco Luca Quintavalla, che stamattina ha inaugurato ufficialmente la manifestazione ringraziando tutti i volontari che si sono impegnati non solo nelle quattro giornate della sagra ma anche nelle settimane procedenti per la complessa macchina organizzativa.

