Auto nuove a Cremona, Volkswagen regina di luglio

CREMONA (1 settembre 2019) - È Volkswagen il marchio preferito dagli automobilisti cremonesi (il riferimento è ai residenti nel territorio provinciale) che hanno acquistato una vettura nuova nel mese di luglio. Risulta dai dati statistici delle immatricolazioni elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il gruppo tedesco ha totalizzato il 10 per cento del mercato cremonese, con 89 modelli venduti su un totale di 894. Dietro alla storica ‘auto del popolo’, Opel e Ford vanno a completare un podio tutto straniero: 83 auto per la prima e 65 per la seconda, a conferma di un’ormai largamente consolidata preferenza per le vetture d’oltreconfine.

Per trovare la Fiat, infatti, bisogna scendere fino alla quarta piazza, a quota 62, staccata di 27 unità dal vertice della graduatoria. Quinta posizione nuovamente straniera, con Toyota/Lexus a 55, che precede di due sole auto vendute Citroen/Ds (53).

Poi è la volta di Audi (47) e Renault (44), davanti a Dacia (43) e Kia (41). Ferma a 36 esemplari acquistati lo scorso mese in provincia di Cremona - con una frequenza di scelta quasi sempre inversamente proporzionale al prezzo di vendita ed al costo della ‘messa in strada’ - la Mercedes, che precede Peugeot (32), Hyundai (30), Bmw (27) e Suzuki (23).

Al di sotto di quota 20 tutti gli altri. Dove torna un marchio italiano (Lancia, a 18), inseguita a pari merito da Nissan e Chrysler/Jeep/Dodge (16). Ad un’incollatura la Seat (15); poi Skoda (13), Mazda, Land Rover e Volvo (12), Mini (11) e l’Alfa Romeo (10).

In fondo alla classifica degli acquisti - ma non per questo, ovviamente, del gradimento - troviamo Honda (8), Smart (4), Porsche e Mitsubishi (3), Jaguar e Subaru (2).

Niente da fare per il Cavallino Rampante (non ci sono Ferrari nella graduatoria cremonese). Il posto della perla rara spetta invece alla Maserati. Uno solo il modello venduto in luglio.