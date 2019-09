Rifiuti abbandonati, scoperti: multe per 3.000 euro

SORESINA (1 settembre 2019) - Scoperti i responsabili dello scarico abusivo lungo lo svincolo per Trigolo. Si tratterebbe di una coppia di nordafricani residente in città: i due, incastrati dalle immagini registrate dai varchi, hanno collezionato sanzioni per oltre tremila euro, ma i provvedimenti a loro carico non si esauriranno con le multe. A breve la prefettura notificherà la confisca del veicolo utilizzato per l’abbandono, intestato alla moglie. Veicolo che non avrebbe potuto circolare su strada in quanto sottoposto al fermo amministrativo. L’indagine ha avuto inizio grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha informato il Comune della presenza di scatoloni e arredi abbandonati all’angolo tra via Tagliamento e via Monte Nero, non lontano dal semaforo per Moscona. Dopo un primo sopralluogo, la polizia locale di Soresina si è messa al lavoro a caccia di elementi utili per individuare gli incivili di turno e le risposte non hanno tardato ad arrivare.

