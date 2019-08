Isola Serafini, lavori Enel per la messa in sicurezza della diga

MONTICELLI D'ONGINA (31 agosto 2019) - Lavori in corso allo sbarramento artificiale di Isola Serafini: Enel Green Power ha avviato un corposo intervento di manutenzione conservativa che interesserà l’intera traversa (lunga 362 metri e costituita da 11 luci di larghezza pari a trenta metri l’una) per il consolidamento delle condizioni della diga stessa e dell’alveo di valle. Come spiegato dalla stessa società proprietaria della centrale idroelettrica sul Po, lo scopo di questo cantiere è migliorare le condizioni di sicurezza della diga. Il cantiere si protrarrà per circa un anno, compatibilmente alle condizioni idrometriche del fiume.

