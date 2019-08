Signoroni: conoscenza approfondita del territorio di Napolioni

CREMONA (31 agosto 2019) - Il neo presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni ha fatto visita stamane al vescovo di Cremona, Antonio Napolioni. Molte le tematiche discusse, anche a livello sovraprovinciale.

«Ho trovato nel vescovo una persona molto disponibile e con una conoscenza approfondita del territorio - ha precisato il presidente Signoroni -. Mi ha chiesto le novità rispetto all'evoluzione dell'Ente e quali fossero le priorità che avessi in mente in questa fase di insediamento. Abbiamo parlato anche della complessità delle comunità locali, articolate in più Diocesi, e delle rispettive questioni che intendo affrontare, in primis il gap infrastrutturale, l'edilizia scolastica, il complesso universitario di Santa Monica, ma abbiamo anche affrontato il tema ambientale, culturale e sociale che il Paese vive oggi e del bisogno di serenità e colloquio tra tutti i livelli, riportando al centro la persona, la sua ricchezza interiore e la famiglia nell'ottica della comunità viva e dinamica, nel mantenimento delle tradizioni locali».

