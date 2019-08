Chiuso nel negozio, ragazzino capisce tutto e lancia l'allarme

CREMONA (31 agosto 2019) - Ha 13 anni, è cremonese, gioca a basket nella Vanoli ed è molto sveglio. Al punto da fare la differenza in mezzo a passanti distratti che non percepiscono quel che capita a pochi metri da loro. Anche quando quel che capita è una cosa seria. Stiamo parlando di Giacomo Regonelli, il ragazzino che nella mattinata di lunedì scorso, in corso Vacchelli, si è accorto della situazione di forte difficoltà, una sorta di crisi di panico, che ha letteralmente bloccato un uomo di mezza età che di colpo si è ritrovato, per una casualità, chiuso in un negozio, quello di un parrucchiere, senza poter aprire e privo del telefono. Giacomo capisce che bisogna fare qualcosa. Allora prende il telefono e chiama la centrale operativa della questura: viene messo in contatto con i vigili del fuoco che, sul posto nell’arco di pochi istanti, aprono la porta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO