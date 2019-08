Giuseppina blindata. Sicurezza, arrivano sei autovelox

SOSPIRO (31 agosto 2019) - Velo ok e autovelox: giro di vite contro chi attraversa il centro abitato a velocità elevate. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Ghisolfi ha deciso di sostituire e far entrare in funzione i quattro velo ok collocati lungo la via Giuseppina e acquistare un Velo city mobile che verrà utilizzato principalmente lungo la provinciale 33 nel centro abitato di San Salvatore. Dispositivi che entreranno in funzione da metà settembre circa e che si aggiungono all’impianto fisso presente a Longardore. «Un modo per garantire maggiore sicurezza ai sospiresi e, in generale a tutti gli utenti della strada» ha spiegato il primo cittadino.

