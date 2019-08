Sbarra abbattuta, ritardi dei treni per Treviglio

CASALBUTTANO (30 agosto 2019) - Sbarra del passaggio a livello in località Graffignana abbattuta, forze dell'ordine sul posto e circolazione dei treni lungo la linea per Treviglio che ha subito ritardi di almeno 30 minuti tra le 6 e le 7 del mattino. Le cause che hanno portato al verificarsi dell'episodio sono ancora in corso di accertamento.

