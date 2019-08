Rapina in pieno giorno, accoltellato il gioielliere Pellegrini

CREMONA (29 agosto 2019) - Rapina da incubo nel cuore di Cremona. Poco prima delle 18,20 un bandito armato di un coltello, con in testa una parrucca, ha fatto irruzione nella gioielleria Pellegrini, in Galleria XXV Aprile. Dopo aver colpito alla testa Ermanno Pellegrini, il noto orefice rimasto ferito, l'uomo è scappato, ma sarebbe andato poco lontano. Le forze dell'ordine lo avrebbero subito intercettato e bloccato, con ancora la parrucca in mano. Pellegrini, soccorso dal 118, è stato subito condotto in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto gli agenti della squadra mobile guidati dal capo della squadra mobile, Mattia Falso, che hanno iniziato a ricostruire la vicenda, cruenta e sconcertante.

