Il Po star: «Presto contributi e nuovi progetti»

BASSA PIACENTINA (30 agosto 2019) - Monticelli, Castelvetro e Caorso puntano sul turismo fluviale. Ambizioni e progetti concreti delle tre amministrazioni sono stati presentati ieri all’assessore regionale dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, che dopo aver visitato il territorio ha fatto alcune promesse: a breve convocherà un tavolo di lavoro per aprire al pubblico l’impianto di risalita della fauna ittica di Isola Serafini ed entro novembre stanzierà risorse economiche per promuovere i pacchetti turistici proposti dai Comuni. Un tour tipo è stato presentato proprio ieri, con visita iniziale alla centrale idroelettrica Enel e all’ascensore per i pesci. Poi la delegazione si è spostata a San Nazzaro, dove c’è stato l’imbarco a bordo di una Carolina guidata dal presidente della motonautica e consigliere comunale Ezio Cremona. Ha percorso il torrente Chiavenna, poi tappa a Caorso e arrivo a Roncarolo, ritorno a Isola Serafini per il pranzo alla trattoria Cattivelli e nel primo pomeriggio visite alla Tarozzi boats e al Ponticello beach di Castelvetro. Presenti i sindaci di Monticelli e Castelvetro, Gimmi Distante e Luca Quintavalla, il consigliere di Caorso Michele Schiavi, il vice sindaco di Castelvetro Pier Luigi Fontana e l’assessore monticellese Daniele Migliorati che ha organizzato la giornata.

