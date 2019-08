Crociere, boom di visitatori. Ieri giornata record

FORMIGARA (30 agosto 2019) - Sono arrivati da ogni angolo del nord Italia: Milano, Saronno, Parma, addirittura Torino. Ma si sono dimenticati di prenotare e ieri mattina, alla partenza della crociera sull’Adda tra Formigara e Pizzighettone, si sono presentate 74 persone contro le 53 che può ospitare il pontone Capinera. Così, per non lasciare scontento nessun passeggero, in particolare quelli giunti a Formigara dopo aver percorso di centinaia di chilometri, il consorzio Navigare l’Adda ha disposto un doppio turno di viaggio. Capinera, in pratica, è salpata alle 9 per il mercato di Gera e, dopo aver fatto scendere chi era bordo, è tornata a prendere chi inizialmente non aveva trovato posto. Per il servizio di navigazione fluviale, un’affluenza senza precedenti.

