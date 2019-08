Ladri scatenati, ennesima razzìa da Buttarelli Expert

CREMONA (29 agosto 2019) - Ennesima razzia nel negozio di elettronica ed elettrodomestici Buttarelli di Costa Sant'Abramo. Nel cuore della notte i malviventi, con ogni probabilità dei professionisti, con un artificio, hanno fatto scattare l’allarme due volte, a mezzanotte e all’una, per provocare l’intervento delle guardie giurate, e i relativi controlli. Il tutto allo scopo di ingenerare l’idea che ci fosse un falso contatto e far abbassare la guardia. Poi, alle 2, hanno fatto irruzione, dopo aver sfondato le porte blindate sul retro e i cristalli. In tre quarti d’ora, muovendosi come un commando, pancia a terra, strisciando, i volti incappucciati, i due ladri in azione all’interno hanno portato via tutta la telefonia e i tablet, ma anche piccoli elettrodomestici. Il valore della refurtiva ammonta a svariate migliaia di euro. Delle indagini si occupano i carabinieri.

