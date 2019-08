Legnaia incenerita dalle fiamme, i pompieri domano il rogo in tre ore

SONCINO (28 agosto 2019) - Il fumo e le fiamme si stagliano alte nella notte soncinese: poco dopo l’una la chiamata al 115 che arriva in pochi minuti con un’autopompa da Orzinuovi e una da Crema. A incendiarsi la legnaia di un cascinale per motivi ancora al vaglio delle autorità. Per domare il rogo sono servite quasi tre ore. Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza e nessun ferito.

