Via quattro passaggi a livello, storica firma tra Comune e Rfi

CASTELLEONE (29 agosto 2019) - Eliminare quattro passaggi a livello a Castelleone (Cremona), realizzando dei sottopassi, in

modo da ricucire il tessuto urbano: è l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra il Comune e Rfi per la linea ferroviaria Cremona-Treviglio. Una firma storica quella posta sul documento dal sindaco Pietro Fiori e da Marco Marchese (funzionario Rfi).

Il costo complessivo supera i 12 milioni di euro e dovrebbe migliorare la viabilità di Castelleone e dintorni, portando inoltre vantaggi per il traffico ferroviario, migliorandone la regolarità. Rfi e Comune si impegnano a reperire le risorse necessarie a garantire il proseguimento delle attività.

I passaggi a livello in questione sono quelli di Pradazzo, Valseresino e Le Valli, dove verranno realizzati un sottopasso

carrabile e ciclopedonale per Le Valli-Fiesco e un sottopasso ciclopedonale per Pradazzo. In un secondo momento verrà eliminato anche quello per Pellegra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO