Omicidio della piccola Gloria, i Ris entrano in azione

CREMONA (27 agosto 2019) - E' iniziato poco prima delle 10 di questa mattina il sopralluogo dei Ris in via Massarotti nella cameretta di Gloria, la bambina di due anni uccisa a coltellate dal padre il 22 giugno. Il Reparto di investigazioni scientifiche è alla ricerca di eventuali tracce biologiche utili alle indagini.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'omicidio è commesso da Kouao Jacob Danho, operaio ivoriano di 37 anni, nel piccolo appartamento in via Massarotti. Gloria è stata uccisa con due coltellate ed è morta dissanguata dopo ore di agonia. Una vendetta del padre contro l’ex compagna Isabelle Audrey, dal quale lei si era separata in febbraio, dopo l’ultimo, violento, litigio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO