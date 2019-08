Rifiuti abbandonati, partite le indagini dei vigili

SORESINA (27 agosto 2019) - Rifiuti abbandonati all’interno del centro abitato e allo svincolo per Trigolo: sono partite le indagini dei vigili per cercare di risalire ai responsabili. In questi giorni ignoti hanno infatti gettato mobili, scatole e immondizia di vario genere sia lungo via XX Settembre che nei pressi dell’incrocio tra le vie Monte Nero e Tagliamento, in direzione Trigolo. Gli episodi non sono certo passati inosservati tra i cittadini tanto che anche tramite i social diverse persone hanno auspicato un maggior senso civico. Anche la polizia locale sta affrontando la questione. Al vaglio le immagini delle telecamere.

