Fungaiolo cremasco precipita e muore in Val Vigezzo

SANTA MARIA MAGGIORE (Verbano-Cusio-Ossola) - Un cercatore di funghi è morto precipitando sulle montagne della Val Vigezzo, una laterale dell’Ossola. L’escursionista di 79 anni, residente nel Cremasco, era in compagnia di due amici. Il terzetto si era spinto sopra la pineta di Santa Maria Maggiore: il 79enne è scivolato cadendo in un canalone nella zona del

bosco Fracchia. I due compagni hanno dato l’allarme al soccorso alpino di Vigezzo, intervenuto con una pattuglia del Sagf della

Finanza. Il corpo è stato individuato ma per l’uomo però non c'era più nulla da fare. Sul posto anche l’elisoccorso di Alessandria che ha recuperato il corpo.

