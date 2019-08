A Capo Nord pedalando per 18 giorni

MONTICELLI D'ONGINA (27 agosto 2019) - Ha pedalato per 18 giorni, 13 ore e sette minuti senza alcun supporto, percorrendo 4.500 chilometri e raggiungendo infine la meta: Capo Nord, la parte più settentrionale della Norvegia. Il 51enne monticellese Michele Bianchi, di professione impiegato, ha utilizzato le sue ferie estive per portare a termine l’impresa NorthCape4000 che ha preso il via a Torino e alla quale hanno partecipato persone in arrivo da tutto il mondo. Unico partecipante della Bassa Padana, Bianchi sottolinea che non è stato semplice: «É stata un’esperienza stupenda e la rifarei senza problemi, ma in questi 18 giorni ho perso circa 11 kg. Visto il mio lavoro, che mi porta spesso in viaggio in Italia e all’estero, ho avuto poco tempo per allenarmi. Eppure ho percorso in media 250 chilometri al giorno».

