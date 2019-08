Parco Oglio Nord, trappole chiodate contro i ciclisti

SONCINO (27 agosto 2019) - Gesti insensati e anche molto pericolosi ma che, purtroppo, non sono nuovi alle cronache. Qualcuno ha piazzato nel Parco Oglio Nord, non lontano dalla Pedrera, una trappola per ciclisti. L’oggetto, di fattura artigianale, è stato sicuramente costruito sul posto dato che oltre al ceppo di legno e ai chiodi è stato trovato anche un martello. L’amara scoperta è stata fatta dai volontari di Legambiente che hanno subito rimosso l’arnese. Sconcertato Luigi Ferrari: «Chi sia l’autore non lo sappiamo, ma di certo è uno stupido e un vandalo. Purtroppo sono personaggi della stessa risma di chi spacca i cartelli o le panchine. Non hanno uno scopo, lo fanno per ridere beandosi della loro stupidità».

