Sbranato da un pitbull, lo straziante saluto a Lapo

CREMONA (26 agosto 2019) - Ha affidato a Instragram il toccante saluto al suo cane Lapo, attaccato e ucciso in pieno centro a Cremona, sabato sera, in via Confalonieri. Una scena terrificante per chi l'ha vissuta in prima persona (in molti transitavano in quel momento), figuriamo per la proprietaria che si è vista portare via in un modo tanto assurdo e violento il suo affezionato animale domestico. Queste le parole cariche di affetto: "Ciao Lapo, te ne sei andato così, silenziosamente come eri tu... Ti hanno portato via con una violenza che non conoscevi e non ti apparteneva. Gli occhi dolci, la pazienza infinita, la tenerezza che avevi solo nel fare capolino in una stanza. Mi mancherai, tanto, troppo".

Sull'episodio è stata presentata denuncia alla polizia.

