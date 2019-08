Asfaltature, da oggi il via a interventi su strade e marciapiedi

CREMONA (26 agosto 2019) - Cominciano oggi i lavori di asfaltatura delle strade e dei marciapiedi in città inseriti nella programmazione per l’anno 2019. Una serie di interventi che mette insieme le risorse a disposizione nel bilancio comunale, le priorità individuate dai tecnici competenti e le segnalazioni dei cittadini e dei Comitati di quartiere.

Questo il programma. Oggi parte il cantiere in via Castelleone: viene rifatto l’asfalto da via Seminario (Ipercoop) fino a via Picenengo (Costa Sant’Abramo), con la chiusura temporanea della strada di collegamento tra via Seminario e l’Istituto di Istruzione Superiore Torriani. Il 2 settembre apre il cantiere in via Zaist, tratto di tangenziale accanto alle barriere antirumore. Dal 30 settembre sono previsti interventi sui marciapiedi nelle vie Marmolada, Milazzo e Chiese. Negli stessi giorni, iniziano anche i lavori di sistemazione della pavimentazione di pregio in piazza della Stazione.

A fine settembre è prevista la riqualificazione straordinaria della rotonda di via Acquaviva, intervento che rientra nei fondi regionali della produttività e che avviene grazie all’impegno dell’Acciaieria Arvedi. A fine ottobre, ancora via Castelleone interessata dai lavori con la sostituzione delle barriere antisfondamento, intervento eseguito con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. Entro dicembre verrà, infine, realizzata anche la rotatoria davanti alla nuova concessionaria Bossoni a spese della concessionaria, rientrando tra le opere urbanistiche richieste dal Comune per il rilascio del permesso di costruire.

“Siamo consapevoli - è la dichiarazione dell’Amministrazione comunale - che il fabbisogno è più grande e che ci sono altre strade che avrebbero bisogno di essere riqualificate. Come ogni anno anche quest’anno dichiariamo cosa riusciamo a fare e in quanto tempo, ma il piano è pluriennale e arriveremo anche in altre vie della città che necessitano di essere riasfaltate”.

Continuano intanto i lavori in via Dante dove proprio da oggi è programmata la fresatura dell’asfalto nel tratto interessato dal cantiere. Il cronoprogramma prevede, infatti, entro metà settembre la conclusione dei lavori nel tratto tra via Palestro e via Stauffer. Proseguono anche i lavori per le piste ciclabili, in particolare via Brescia, che corrispondono anche a interventi importanti sui marciapiedi delle vie interessate. Questi interventi si aggiungono a quelli di eliminazione delle barriere architettoniche e di manutenzione ordinaria, sulle buche o su piccoli tratti di strada già in atto durante tutto l’anno. Per i vari cantieri le eventuali deviazioni alla circolazione stradale saranno indicate tramite la specifica segnaletica posizionata in loco.

