Auto a gas in fiamme all'area di servizio

CREMONA (25 agosto 2019) - Momenti di apprensione, oggi pomeriggio, intorno alle 18,30, all’area di servizio Sud dell’A21 (corsia verso Brescia). A causa di un guasto, un incendio ha completamente distrutto un’auto a gas, un’Alfa Romeo. Illeso il proprietario, che ha lanciato l’allarme. Sul posto agenti e vigili del fuoco. Per la messa in sicurezza del veicolo e della carreggiata autostrada chiusa per un quarto d’ora.

