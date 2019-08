Maxi rissa tra indiani, il duro arriva da Cremona

BRESCIA (25 agosto 2019) - Una persona arrestata, nove denunciate. Questo il bilancio della maxi rissa scoppiata nella notte tra venerdì e sabato a Brescia, in via Milano, che ha visto il coinvolgimento di un gruppo di indiani, tra cui uno residente a Cremona, l’arrestato. Si è trattato di un regolamento di conti con cutter e coltelli. Il più violento è risultato essere il 31enne proveniente dalla nostra città: avrebbe sferrato i fendenti andati a segno. Per lui all’arrivo degli agenti è scattato l’arresto con l'accusa di rissa aggravata e lesioni. Nel pomeriggio il pm ha disposto la scarcerazione.

