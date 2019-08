Rogo divora appartamento

BARZANIGA/ANNICCO (25 agosto 2019) - Un incendio divampato sabato, all'ora di cena, ha distrutto un appartamento in via Mazzolari a Barzaniga. Si tratta dell'abitazione che sovrasta lo storico bar trattoria Sgalbazzi, a sua volta momentaneamente chiuso per le infiltrazioni provenienti dal piano superiore. Non c'erano residenti quando è divampato il rogo, ma il fumo non ha dato scampo a due gatti all'interno che non sono riusciti a fuggire. I proprietari, appena si sono accorti di quanto stesse accadendo, sono saliti e hanno provato a salvarli: tutto inutile, le fiamme erano già troppo alte.

