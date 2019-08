Orrore: pitbull sbrana cagnolino in centro all'ora della movida

CREMONA (26 agosto 2019) - Sbranato e ucciso nel cuore della città da un pitbull. All’ora della movida. Sotto gli occhi di decine di persone, molte delle quali non si sa se più incredule o più sconcertate. È la sorte toccata a un cane di piccola taglia nella tarda serata dell’altro ieri. Tutto è avvenuto in via Confalonieri, il breve tratto di strada che porta da piazza Stradivari a piazza del Comune. Nell’arco di pochi secondi, il pitbull ha individuato l’altro cane, ben più piccolo, e gli si è avventato contro con una furia che nessuno è riuscito ad arginare. Per la bestiola finita nel mirino non c’è stato nulla da fare. Dopo l'accaduto, i padroni del cane deceduto si sono presentati presso un presidio delle forze dell’ordine per presentare una denuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO